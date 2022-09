Os futebolistas Hugo Lloris (Tottenham) e Theo Hernández (Milan) foram dispensados da seleção francesa para os próximos jogos da Liga das Nações, confirmou esta segunda-feira a Federação daquele país (FFF).

O guarda-redes está a contas com uma lesão na coxa direita e o lateral-esquerdo tem uma lesão no adutor direito, segundo a FFF.

Para os respetivos lugares, foram chamados Alban Lafont, guarda-redes do Nantes que é uma estreia nas chamadas de Didier Deschamps, bem como Lucas Digne, do Aston Villa.

A França, última classificada do grupo A1 da Liga das Nações – e já sem hipóteses de ir à final four - recebe a Áustria na próxima quinta-feira e, no domingo, visita a Dinamarca no fecho do grupo.