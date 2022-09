O Lorient foi ao terreno do Auxerre vencer por 3-1 e colou-se, ainda que à condição, ao Paris Saint-Germain e ao Marselha no topo da Liga francesa com 19 pontos.

O encontro de abertura da 8.ª jornada da Ligue 1 ficou praticamente resolvido nos 45 minutos iniciais, quando Dango Ouattara (15m), Terem Moffi (36m) e Enzo Le Fée (42) construíram uma vantagem confortável para os forasteiros.

O melhor que o Auxerre foi reduzir aos 50 minutos por Gauthier Hein, mas o golo que podia fazer renascer o jogo nunca chegou.