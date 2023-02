O Lyon regressou aos triunfos na Ligue 1 na visita a Angers (3-1), numa partida da 25.ª jornada.



Com Anthony Lopes de início na baliza, a equipa de Laurent Blanc chegou ao intervalo a vencer pela margem míninima graças a um golo de Thiago Mendes. O melhor do encontro ficou, ainda assim, guardado para os dez minutos finais.



Sarr ampliou a vantagem do Lyon aos 80 minutos, mas Sima deu esperança ao último classificado da Ligue 1 com um golo aos 87. No entanto, Bacola confirmou o triunfo do Olympique com um golo em cima do apito final.



Com esta vitória o Lyon chegou aos 38 pontos e está a seis do Lille, a primeira equipa em zona de apuramento para as provas europeias. Por sua vez, o Angers continua afundado no último lugar da tabela com dez pontos, a dez da primeira equipa fora da zona de descida.



Classificação da Ligue 1