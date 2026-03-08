Depois da eliminação da Taça de França, o Lyon, de Paulo Fonseca, evitou nova derrota, ao marcar de penálti em tempo de descontos, para garantir o empate a um golo na receção ao Paris FC.

Os golos só apareceram na segunda parte. Marshall Munetsi abriu o marcador aos 63 minutos, no entanto, Corentin Tolisso fixou a igualdade da marca dos onze metros, ao sexto minuto de compensação.

O Lyon, que não vence há três jornadas, foi ultrapassado pelo Marselha nesta 25.ª jornada. A equipa de Paulo Fonseca soma 46 pontos e é quarta classificada, enquanto os marselheses ocupam o terceiro posto, também com 46 pontos.

O Lyon viu ainda o Rennes aproximar-se na tabela, depois da goleada por 4-0 em casa do Nice, que contou com Tiago Gouveia como suplente utilizado.

O Rennes é quinto, com 43 pontos, ao passo que o Nice está na 15.ª posição, com 24 pontos, mais cinco do que a zona de despromoção.

Ainda na luta pela Europa, o Lille, com Tiago Santos a titular e Félix Correia a partir dos 74 minutos, empatou a um golo na receção ao Lorient.

O Lille é sexto, com 41 pontos, enquanto o Lorient está no 10.º lugar, com 34.

Nos outros jogos do dia, o Brest venceu o Le Havre (2-0) e o Lens derrotou o Metz (3-0).

