O Lyon, de Paulo Fonseca, saiu derrotado em casa, por 2-1, frente ao Toulouse, em jogo a contar para a sétima jornada do campeonato francês.
A equipa comandada pelo técnico português deixou escapar, nos minutos finais, a hipótese de se isolar, provisoriamente, na liderança da Liga francesa.
A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 24 minutos, com um golo de Malick Fofana.
A vencer pela margem mínima, o Lyon viu o jogo virar nos instantes finais da partida. Emersonn saltou do banco do Toulouse aos 71 minutos e foi o responsável pela reviravolta no resultado. O avançado brasileiro precisou de pouco mais de um quarto de hora para restabelecer a igualdade no marcador.
Foi já nos descontos que Paulo Fonseca viu a sua equipa cair. Emersonn voltou a marcar, desta vez de cabeça, após a marcação de um pontapé de canto. O brasileiro saltou mais alto e colocou a bola no canto superior direito, garantindo a vitória do Toulouse.
O português Afonso Moreira voltou a somar minutos pelo Lyon, ao entrar aos 78 minutos.
Com este resultado, o Lyon mantém-se na frente do campeonato francês, juntamente com o Marselha e o PSG, que tem possibilidade de se isolar na liderança caso vença o Lille. Por sua vez, o Toulouse subiu à nona posição.
