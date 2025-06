O Lyon foi despromovido à segunda divisão francesa, por decisão da Comissão de Controlo dos Clubes Profissionais (DNGC) daquele país.

O anúncio aconteceu na tarde desta terça-feira, após uma audiência com o proprietário do clube, o norte-americano John Textor.

Textor mostrou-se satisfeito com a reunião e à saída falou aos jornalistas, afirmando mesmo que o organismo estava «ciente» de toda a situação e garantiu que a liquidez do clube «melhorou consideravelmente».

Ora, de acordo com a imprensa francesa, na origem da decisão está o facto do clube não ter cumprido as exigências do organismo e ter ainda uma dívida de 175 milhões de euros. Ainda assim, o clube, que tem Paulo Fonseca como treinador, poderá recorrer da decisão.

Recorde-se também que esta segunda-feira, John Textor vendeu a participação no Crystal Palace a um empresário norte-americano, por cerca de 220 milhões de euros, como forma de evitar sanções. A UEFA estaria a analisar também a estrutura de multi-propriedade de Textor, sendo que os regulamentos impediam dois clubes sob o mesmo controlo de disputarem a mesma competição, neste caso a Liga Europa.

