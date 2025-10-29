Quarta-feira de loucos na Liga francesa, com a 10.ª jornada a fechar com um festival de golos.

Em Marselha, o Olympique foi para o intervalo do jogo com o Angers a perder por 1-0, pelo golo do jovem Sidiki Chérif, que marca há três jornadas seguidas, e viu o adversário festejar o segundo no arranque da segunda parte, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Egan-Riley.

Seguiu-se a reviravolta marselhesa, com dois golos de Robinio Vaz, avançado de apenas 18 anos lançado por De Zerbi ao intervalo. Só que, no sexto dos dez minutos de descontos, Camara anulou a vantagem do Marselha, fixando o resultado em 2-2. Um deslize que impede o Olympique de retomar o contacto com a liderança, agora na posse exclusivamente do PSG.

Quem também falhou a colagem ao campeão francês foi o Lyon, que desperdiçou uma vantagem de três golos na casa do Paris FC, onde empatou 3-3. O ex-Sporting, Afonso Moreira, esteve em evidência na equipa orientada por Paulo Fonseca, ao ter assistido para os golos de Sulc, que bisou.

Porém, a expulsão de Abner Vinícius, aos 61 minutos, deu outro ânimo ao Paris FC, que conseguiu anular a desvantagem entre os minutos 65 e 84 por intermédio de Camara, Kebbal e Marchetti. Pelo meio, ainda viu De Smet ser expulso. Uma loucura.

Ainda mais golos teve o duelo entre Nantes e Mónaco, que os monegascos venceram por 5-3, resultado que lhes permite assumir a vice-liderança da Ligue 1. Anthony Lopes defendeu a baliza dos Canários, que têm como treinador o português Luís Castro.

Com Rafael Luís e Diego Moreira no onze inicial, o Estrasburgo bateu, sem dificuldade, o Auxerre por 3-0. O resultado foi construído entre os minutos 46 e 61, por Panichelli, que marcou pelo quinto jogo consecutivo, Nanasi e Barco.

Quanto ao Toulouse conseguiu anular uma desvantagem de dois golos na receção ao Rennes (2-2), salvando um ponto com um penálti convertido por Donnum, aos 85 minutos.