França: Lyon desperdiça vantagem de três golos num jogo louco
Afonso Moreira faz duas assistências na equipa de Paulo Fonseca antes do descalabro em Paris
Afonso Moreira faz duas assistências na equipa de Paulo Fonseca antes do descalabro em Paris
Quarta-feira de loucos na Liga francesa, com a 10.ª jornada a fechar com um festival de golos.
Em Marselha, o Olympique foi para o intervalo do jogo com o Angers a perder por 1-0, pelo golo do jovem Sidiki Chérif, que marca há três jornadas seguidas, e viu o adversário festejar o segundo no arranque da segunda parte, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Egan-Riley.
Seguiu-se a reviravolta marselhesa, com dois golos de Robinio Vaz, avançado de apenas 18 anos lançado por De Zerbi ao intervalo. Só que, no sexto dos dez minutos de descontos, Camara anulou a vantagem do Marselha, fixando o resultado em 2-2. Um deslize que impede o Olympique de retomar o contacto com a liderança, agora na posse exclusivamente do PSG.
Quem também falhou a colagem ao campeão francês foi o Lyon, que desperdiçou uma vantagem de três golos na casa do Paris FC, onde empatou 3-3. O ex-Sporting, Afonso Moreira, esteve em evidência na equipa orientada por Paulo Fonseca, ao ter assistido para os golos de Sulc, que bisou.
Porém, a expulsão de Abner Vinícius, aos 61 minutos, deu outro ânimo ao Paris FC, que conseguiu anular a desvantagem entre os minutos 65 e 84 por intermédio de Camara, Kebbal e Marchetti. Pelo meio, ainda viu De Smet ser expulso. Uma loucura.
Ainda mais golos teve o duelo entre Nantes e Mónaco, que os monegascos venceram por 5-3, resultado que lhes permite assumir a vice-liderança da Ligue 1. Anthony Lopes defendeu a baliza dos Canários, que têm como treinador o português Luís Castro.
Com Rafael Luís e Diego Moreira no onze inicial, o Estrasburgo bateu, sem dificuldade, o Auxerre por 3-0. O resultado foi construído entre os minutos 46 e 61, por Panichelli, que marcou pelo quinto jogo consecutivo, Nanasi e Barco.
Quanto ao Toulouse conseguiu anular uma desvantagem de dois golos na receção ao Rennes (2-2), salvando um ponto com um penálti convertido por Donnum, aos 85 minutos.