O Lyon, comandado pelo português Paulo Fonseca, perdeu por 3-1 na visita ao Rennes, num jogo em que esteve a vencer até aos 80 minutos.

Os forasteiros adiantaram-se com um golo de Corentin Tolisso, aos 14 minutos. O Lyon criou oportunidades para aumentar a diferença no marcador, no entanto, ficou tudo mais difícil quando Tyler Morton foi expulso com cartão vermelho direto, aos 75 minutos, por uma entrada dura sobre um adversário.

Cinco minutos depois, o Rennes chegou ao empate, por intermédio de Anthony Rouault. A reviravolta ficou completa já em tempo de descontos, com o autogolo do guarda-redes Rémy Descamps aos 90+3. Mas o resultado viria a mexer novamente, dois minutos depois, graças ao golo do jovem Mohamed Meité, que já tinha participado nos outros dois.

Pela primeira vez esta época, o Lyon não vence no campeonato e continua com nove pontos, a três do líder PSG, a única equipa com registo cem por cento vitorioso ao fim de quatro jornadas. O Rennes é sexto, com sete pontos.