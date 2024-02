O Lyon ultrapassou o Estrasburgo no desempate por penáltis (4-3) e apurou-se para as meias-finais da Taça de França.



Com Anthony Lopes no banco, os «Les Gones» não conseguiram quebrar a resistência da equipa de Patrick Vieira. Ficaram perto num disparo de Caqueret a abrir a segunda metade, mas o jogo acabou por seguir para penáltis.



Lucas Perri foi o herói do Lyon ao travar o penálti de Thomas Delaine logo no início sendo que Lucas Perrin falhou o outro do Estrasburgo. Já o Lyon converteu as quatro tentativas e torna-se na primeira equipa com presença assegurada nas meias-finais da prova.