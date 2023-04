Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon venceu fora o Toulouse por 2-1 e aproximou-se, à condição, dos lugares de acesso às competições europeias, estando agora no 6.º posto com 50 pontos, apenas menos dois do que o Lille de Paulo Fonseca, que está ocupa o lugar que dá acesso à Liga Conferência.

O inevitável Alexandre Lacazette inaugurou o marcador para os visitantes aos 34 minutos na conversão de um penálti, anotando o 19.º golo na Liga francesa, que lhe permitiu apanhar os líderes Kylian Mbappé (PSG) e Jonathan David (Lille).

O Toulouse foi rápido a anular a desvantagem e empatou aos 37 minutos pelo internacional marroquino Zakaria Aboukhlal.

Quando tudo apontava para um empate, Logan Costa marcou na própria baliza ao minuto 88, dando ao Lyon a terceira vitória seguida na Liga francesa.