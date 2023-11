O Lille empatou em casa com o Toulouse neste domingo (1-1) para a 12ª jornada da Ligue 1, resultado que atrasa a equipa de Paulo Fonseca na luta pelos lugares do pódio. É o terceiro empate consecutivo para o Lille, que está a quatro pontos do terceiro lugar e a sete do líder PSG.

Com Tiago Santos e Ivan Cavaleiro no onze inicial, o Lille adiantou-se à meia hora, num golo de Leny Yoro, mas não conseguiu aumentar a vantagem e sofreu o golo do empate aos 65m, apontado por Dallinga. O Toulouse soma um ponto que lhe permite terminar a ronda acima da linha de água.

Resultados e classificação da Ligue 1

A ronda fica ainda marcada pela primeira vitória do Lyon. A fazer uma época de pesadelo, a equipa de Anthony Lopes venceu na visita ao Rennes, quarto na época passada mas também a fazer uma época falhada. Jake O’Brien apontou aos 67 minutos o golo que fez a diferença. Ainda assim, o Lyon continua no último lugar, agora com sete pontos somados.

Nos outros jogos da tarde de domingo, o Clermont Foot venceu o Lorient (1-0) num duelo de aflitos e o Metz bateu o Nantes por 3-1.