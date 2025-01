O Marselha cedeu um empate em casa frente ao Estrasburgo (1-1), no último jogo do dia para a 18.ª jornada da Liga francesa, neste domingo.

Assim, os marselheses dão margem ao PSG para alargar a liderança. Com este empate, o Marselha chega aos 37 pontos, já a nove do Paris Saint-Germain, líder destacado.

O Estrasburgo adiantou-se aos 23 minutos, com o golo do neerlandês Emegha, a passe do brasileiro Andrey Santos. O Marselha empatou aos 68 minutos, com a grande penalidade convertida pelo inglês Mason Greenwood.

Com o português Anthony Lopes na baliza, o Nantes também empatou, igualmente a um golo, em Saint-Etienne, em luta direta pela fuga aos últimos lugares, que opunha o 16.º ao 15.º. Simon adiantou o Nantes, aos 14 minutos, e aos 86 a equipa adversária empatou, através de Richmond Boakye.

Houve outro empate a um tento, registado no Reims-Le Havre. Marcaram Munetsi, aos 26 minutos, para o Reims, e Sangante, aos 67, para os visitantes.

O único jogo do dia que não terminou com empate foi o Angers-Auxerre, em que os anfitriões ganharam por 2-0. No estádio Raymond Kopa, Sinaly Diomandé fez autogolo, aos 16 minutos, com o segundo do Angers a ser concretizado por Lepaul, aos 47.