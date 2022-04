No último jogo da 31.ª ronda da Ligue 1, o Marselha derrotou o Marselha por 2-0 no Vélodrome e reforçou o segundo posto.



A equipa de Sampaoli teve uma entrada demolidora no encontro e fez dois golos em dez minutos. Deng abriu o marcador ao minuto 9 e Under, aos 19, fez o 2-0 final na cobrança de um penálti.



O Montpellier ainda acabou o encontro reduzido a dez elementos por expulsão do guarda-redes Jonas Omlin.



Classificação da Ligue 1



O Marselha é o dono da vice-liderança da Ligue 1 com 59 pontos, bem distante do PSG, mas com mais três pontos que o Rennes, terceiro classificado. Por seu turno, o Montpellier é 11.º com 41 pontos.