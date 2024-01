O Marselha empatou, em casa, a dois golos com o Mónaco na jornada 19 da Ligue 1. Vitinha foi titular no conjunto visitado.

A equipa visitante marcou logo aos sete minutos por Ben Yedder, mas quatro minutos depois Maripan viu o cartão vermelho direto e deixou o Mónaco a jogar com 10 jogadores em campo.

O Marselha aproveitou e fez o empate aos 38 minutos por Aubameyang, mas em cima do intervalo, o emblema do principado voltou a colocar-se na frente do marcador, graças a um golo de Maghnes Akliouche, após assistência de Ben Yedder.

No início do segundo tempo, aos 50 minutos, a equipa marselha chegou de novo à igualdade por Balerdi, mas acabou por não conseguir marcar o golo da vitória, apesar da expulsão de Zakaria aos 86 minutos, que deixou o Mónaco com apenas nove jogadores.

Com este resultado, o Marselha segue no sexto lugar do campeonato francês, com 29 pontos. A equipa monegasca está no quarto posto, com 34 pontos.