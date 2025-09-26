Graças a um golo marcado já em tempo de descontos, o Marselha venceu por 2-1 na visita ao Estrasburgo, esta sexta-feira, em jogo da 6.ª jornada da liga francesa.

Os golos apareceram já na segunda parte. Aos 49 minutos, Abdoul Ouattara adiantou os anfitriões, que contaram com o português Rafael Luís no banco.

Já aos 78, Pierre-Emerick Aubameyang fez o empate, enquanto Michael Murillo completou a reviravolta no primeiro minuto de descontos.

Com este triunfo, o Marselha, que vinha do triunfo sobre o Paris Saint-Germain, sobe, à condição, à liderança. A equipa de Roberto De Zerbi tem 12 pontos, os mesmos de Mónaco, PSG, Lyon e Estrasburgo, embora apenas o adversário desta noite tenha os mesmos jogos disputados.

