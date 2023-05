O Marselha reforçou esta noite o terceiro lugar da Ligue 1, ao vencer em casa o Angers, por 3-1.

Apesar da derrota, até foi a equipa visitante a primeira a marcar, aos 28 minutos, por intermédio de Abdallah Sima.

Alexis Sánchez empatou pouco depois para o Olympique, assistido por Jordan Clauss, e fez ele depois o passe para o 2-1 de Payet, no início da etapa complementar (48 minutos).

Já com Vitinha e Nuno Tavares em campo – foram lançados aos 65 minutos –, a formação da casa fez o 3-1 final: Veretout marcou de penálti ao minuto 77.

Assim, o Marselha está no terceiro lugar, com 73 pontos: mais oito do que o Mónaco, quarto, e a dois do Lens, segundo. O Angers, já despromovido, é último, com 14 pontos.