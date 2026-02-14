No primeiro jogo após a saída de Roberto De Zerbi, o Marselha desperdiçou uma vantagem de dois golos e empatou em casa com o Estrasburgo (2-2), este sábado, na 22.ª jornada da Liga francesa.

A partida começou com muitos assobios dos próprios adeptos do Marselha e os ultras até estiveram em protesto, deixando parte das bancadas vazias durante os primeiros minutos. Quando começaram a entrar os adeptos das claques, o Marselha chegou ao golo, por intermédio de Mason Greenwood (14m).

Na segunda parte, os anfitriões dilataram a vantagem com um pontapé colocado de Amine Gouiri (47m), após um erro do guarda-redes do Estrasburgo.

Apesar da diferença no marcador, os visitantes foram atrás do golo e reduziram aos 74 minutos, por Sebastian Nanasi. Já em tempo de descontos, Joaquin Panichelli (90+7m) converteu com sucesso um penálti e garantiu um ponto ao Estrasburgo.

O Marselha soma, assim, o terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato e mantém-se no quarto posto, com 40 pontos. Já o Estrasburgo, que contou com Diego Moreira no onze e Rafael Luís no banco, é sétimo, à condição, com 31 pontos.