Marselha e Lille empataram sem golos, esta noite no Vélodrome, numa partida da 11.ª jornada da Ligue 1.



Com Tiago Santos na equipa titular, o conjunto de Paulo Fonseca criou as melhores ocasiões do jogo. Logo aos 15 minutos, Yazici acertou na trave da baliza de Paul López. O guarda-redes virou herói nos minutos finais ao evitar o golo de Angel Gomes.



O Marselha raramente incomodou Chevalier e nem mesmo com a entrada de Vitinha, aos 77 minutos, alterou essa tendência.



Feitas as contas, o Marselha é oitavo com 13 pontos enquanto o Lille está no quarto lugar com 19 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Reims.



Classificação da Ligue 1