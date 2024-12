O Mónaco não foi além de um empate na visita a casa do Reims não aproveitou, assim, o deslize, horas antes, do Marselha para se isolar no segundo lugar da Liga francesa e colocar alguma pressão no líder PSG.

O jogo terminou sem qualquer golo e os monegascos, que dividem o segundo lugar do campeonato com o Marselha, podem ver o PSG afastar-se no topo neste domingo diante do Lyon: em caso de vitória, alarga para sete os pontos de vantagem sobre os mais diretos perseguidores.

Também neste sábado, o Lens empatou a duas bolas com o Auxerre. O português Pereira da Costa entrou na segunda parte, enquanto que o angolano Mbala Nzola marcou pelo Lens. Os visitantes tem 24 pontos e Auxerre 21, a meio da tabela.