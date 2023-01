Marselha e Mónaco empataram a uma bola, este sábado, no Vélodrome.



Na partida da 20.ª jornada da Ligue 1, os monegascos chegaram ao intervalo a ganhar graças a um autogolo de Veretout. No arranque da segunda metade, Alexis Sánchez igualou a contenda aos 47 minutos, resultado que se manteve até final.



Refira-se que Gelson Martins entrou aos 68 minutos enquanto Nuno Tavares foi titular e jogou todo o encontro.



No outro jogo deste sábado, o Lens resgatou um ponto na visita ao terreno do Troyes, que teve Rony Lopes no onze inicial. Um golo de Thomasson impediu a derrota do segundo classificado da prova.



