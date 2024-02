O Marselha empatou a uma bola, esta sexta-feira, frente ao Metz no arranque da 21.ª jornada da Ligue 1 e chegou ao quinto jogo sem vencer.



O conjunto de Gattuso até criou uma boa ocasião para marcar pelo marroquino Ounahi, mas pouco depois ficou em dificuldades no jogo. Gigot foi expulso por travar um adversário que estava prestes a ficar isolado e recebeu cartão vermelho depois de o árbitro ter revisto o lance no monitor. Mesmo em inferioridade, o conjunto do sul de França foi quem mais perto esteve de marcar novamente por Ounahi que obrigou Oukidja à defesa da noite.



No arranque da segunda parte, aos 56 minutos, o Marselha colocou-se em vantagem graças a um golo de Faris Moumbagna - estreia a marcar do avançado recrutado ao Bodø/Glimt. Porém, o Metz, orientado pelo ex-Sporting Boloni, não tardou em responder e igualou a contenda por Camara cinco minutos depois (61m).



Até final não se registaram situações de golo - as duas equipas pareceram satisfeitas com o resultado. Com novo tropeção, o Marselha segue no sétimo lugar com 30 pontos ao passo que o Metz é 16.º com 17 pontos.



