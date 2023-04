O Marselha perdeu o segundo lugar da Ligue 1 para o Lens e atrasou-se na luta pelo título. Os marselheses não foram além de um empate na visita ao Stade du Moustoir, casa do Lorient, no fecho da 30.ª jornada.



Com Nuno Tavares na equipa inicial, o Marselha não permitiu praticamente nada ao adversário na primeira metade, mas por outro lado, também não teve ocasiões claras para marcar. Na segunda parte a melhor oportunidade de golo pertenceu ao Lorient com Bamba Dieng a permitir a defesa de Pau López.



Tudor lançou Vitinha aos 81 minutos na tentativa de chegar ao golo que lhe permitisse vencer, sem sucesso.



O Marselha tem 61 pontos, menos dois que o Lens e menos oito que o líder PSG. Por sua vez, o Lorient é 10.º com 45 pontos.



Classificação da Ligue 1