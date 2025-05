O Marselha empatou a um golo na visita ao Lille, este domingo, na 32.ª jornada do campeonato francês.

Os marselheses inauguraram o marcador aos 57 minutos, por Amine Gouiri, mas Mathias Fernandez-Pardo empatou para os «dogues», que interromperam a série de três vitórias seguidas, aos 74.

Com este resultado, o Marselha segue no segundo lugar, com 59 pontos, apenas mais dois do que o Lille, que está na quinta posição. Entre estas equipas, estão ainda Mónaco (58 pontos) e Nice (57). O Estrasburgo está em sexto, também com 57 pontos.

Já campeão, o Paris Saint-Germain som a 78 pontos.