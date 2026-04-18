O Marselha foi até ao reduto do Lorient perder por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da Liga francesa. Com este resultado, os marselheses podem cair dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.

A equipa da casa adiantou-se aos 28 minutos, por intermédio de Panos Katseris. Já aos 58, Bamba Dieng assinou o segundo golo do jogo.

O Lorient, que não perde na condição de visitado há 13 jogos, mantém-se no nono lugar, com 51 pontos.

Por sua vez, o Marselha continua em quarto (que dá acesso às eliminatórias da Champions) e falha o assalto ao pódio. A equipa comandada por Habib Beye tem 52 pontos, menos um do que o Lille, terceiro classificado. Em quinto, com 51 pontos, está o Lyon, de Paulo Fonseca, que visita o PSG no domingo. Já o Rennes (sexto, com 50 pontos) também ficou a sorrir com este desaire do Marselha.