O Marselha foi surpreendido na visita ao Auxerre e perdeu por 3-0, este sábado, na 23.ª jornada da liga francesa.

Gaëtan Perrin abriu o marcador aos 34 minutos e os anfitriões ainda tiveram um golo anulado antes do intervalo (45+4m). Na segunda parte, o VAR também invalidou um golo ao Marselha, da autoria de Gouiri (52m), e a tarefa da equipa de Roberto de Zerbi complicou-se quando Derek Cornelius viu o segundo amarelo e consequente expulsão, aos 63 minutos.

Os restantes golos da partida foram apontados por Jubal Júnior. Aos 77 minutos, o antigo defesa-central de Arouca, V. Guimarães, Portimonense, Boavista e V. Setúbal marcou de penálti. Em tempo de descontos, o brasileiro fechou as contas de partida, com um cabeceamento certeiro.

Com este desaire, o Marselha praticamente hipoteca as hipóteses de ser campeão, embora o cenário já não fosse favorável. O Paris Saint-Germain, que ainda não entrou em campo nesta ronda (visita o Lyon de Paulo Fonseca), lidera com 56 pontos, mais dez do que o Marselha, que está no segundo lugar.

O Auxerre, que quebrou uma sequência de seis empates e quatro derrotas no campeonato, com a primeira vitória em três meses, está no 10.º posto, com 28 pontos.

Nos outros jogos de sábado, além do triunfo do Lille sobre o Mónaco (2-1), Saint-Étienne e Angers empataram a três golos.