França: Marselha vence e cola-se aos lugares cimeiros
Equipa do sul de França registou a quarta vitória consecutiva na Liga
Equipa do sul de França registou a quarta vitória consecutiva na Liga
O Marselha perdeu no final de agosto para o Lyon de Paulo Fonseca. Desde então venceu todas as partidas para a Liga. Este sábado, a formação de Roberto De Zerbi bateu o Metz (3-0) e colou-se aos lugares cimeiros.
A vitória foi convincente, mas os golos surgiram apenas no segundo tempo. O brasileiro Igor Paixão fez o primeiro do jogo aos 51 minutos. Matt O'Riley dilatou a vantagem para dois golos (69m).
O avançado argelino, que saltou do banco, fechou as contas do jogo (3-0) aos 76 minutos. Com este triunfo, o Marselha cola-se a Lyon e PSG, todos com 15 pontos. Sendo que estas equipas ainda não jogaram na presente jornada.
O Metz, por sua vez, continua sem vencer e está na 18.ª e última posição com apenas dois pontos conquistados.
No outro jogo, o Nantes do técnico português Luís Castro não foi além de um empate sem golos na visita ao Brest. O internacional português Anthony Lopes foi titular totalista.
Com este empate (0-0), Nantes encontra-se no 14.º posto, com seis pontos. O Brest, por sua vez, é décimo com oito pontos.