O Brest continua em boa forma na liga francesa, tendo subido ao sétimo lugar, com 21 pontos, apesar de ainda ter um jogo em atraso.

Este domingo, a formação do noroeste de França recebeu o aflito Clermont Foot, penúltimo classificado, e venceu por 3-0, com o médio português Mathias Pereira-Lage a marcar o segundo golo, aos 34 minutos.

Romain del Castillo tinha inaugurado o marcador aos 20, numa grande penalidade, e ainda bisou, fechando o resultado, aos 51.

Noutros jogos deste domingo, o Mónaco bateu o Montpellier por 2-0, com golos de Minamino, a abrir o jogo, e Bem Yeder, a fechar.

O Mónaco é terceiro, com menos dois pontos do que o Nice, que perdeu nesta jornada. O Montpellier é 13º, com 13 pontos.

O Lorient somou um ponto precioso na deslocação a Toulouse, num duelo de aflitos.

A equipa da casa marcou primeiro, aos 72 minutos, por Dallinga, mas o Lorient empatou já no tempo de compensação, por Dieng.

As duas equipas estão separadas poer um ponto, na parte baixa da tabela da Ligue 1.