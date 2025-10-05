Mbappé é mesmo um nome azarento para o PSG. Depois da conturbada saída de Kylian para o Real Madrid, há pouco mais de um ano, este domingo foi a vez do irmão, Ethan, impedir o triunfo dos parisienses, em Lille, com um golo aos 85 minutos, no fecho da sétima ronda da Ligue 1.

Antes, houve mais uma demonstração da qualidade de Nuno Mendes, que para além de ser o melhor lateral-esquerdo do mundo, ideia partilhada recentemente pelo seu companheiro de equipa Hakimi e que ninguém contestou, exibiu dotes de batedor de bolas paradas ao apontar o 1-0 com um livre sublime, a meio da segunda parte.

O defesa português saltou do banco aos 59 minutos, na companhia de Vitinha, juntando-se a Gonçalo Ramos no relvado, o único português titular no PSG, esta noite.

No outro lado, Félix Correia e Tiago Santos também foram a jogo na segunda parte e viram Ethan Mbappé restabelecer a igualdade a cinco minutos dos 90, num lance em que Chevallier, guarda-redes do PSG, podia ter feito melhor.

Ethan Mbappé scores for Lille against PSG — with his brother watching in the stands 😍 pic.twitter.com/iK6WXb7HWB — 433 (@433) October 5, 2025

Na bancada, Kylian Mbappé vibrou com o golo do irmão, que consumou o primeiro empate do PSG no campeonato. Os parisienses chegam aos 16 pontos e continuam, isolados, no topo da tabela classificativa, mas passam a ter apenas um ponto de vantagem sobre Marselha, Estrasburgo e Lyon, que partilham a segunda posição.

