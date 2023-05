O PSG goleou o Ajaccio por 5-0 e manteve a distância de seis pontos para o segundo classificado da Ligue 1, o Lens, aproximando-se de novo título em França.



Ainda antes do encontro, o Parque dos Príncipes homenageou Bruno Rodríguez, ex-jogador dos dois clubes que teve de amputar a perna direita no ano passado. A partir daí, o ambiente não foi de festa, longe disso. Lionel Messi que o diga - o argentino foi assobiado pelos próprios adeptos no regresso à equipa após a suspensão pela viagem não autorizada à Arábia Saudita.



Alheios ao que ouviam das bancadas, os jogadores do PSG construíram a vitória ainda na primeira parte com golos de Fabian Ruiz e de Hakimi. Danilo foi titular, mas saiu à passagem da hora de jogo juntamente com Verrati e Fabian Ruiz, entrando Vitinha, Renato Sanches e Bitshiabu. Por essa altura, já o campeão gaulês tinha chegado à goleada graças a um bis de Mbappé.



Um autogolo de Youssouf, num lance que teve um cruzamento de letra de Mbappé, fixou o resultado final que ditou a descida do Ajaccio ao segundo escalão do futebol francês. Nem mesmo a jogar em vantagem numérica, em virtude da expulsão de Hakimi, os forasteiros conseguiram incomodar o todo-poderoso PSG.



