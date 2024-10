Cumpriu-se mais uma jornada da Ligue 1, a principal divisão francesa, desta vez na nona ronda. Nos jogos da tarde deste domingo, destaque para a derrota do Mónaco fora de casa perante o Nice, por 2-1.

Mas, há que referir que a sorte não tem bafejado a equipa de Adi Hutter. Primeiro, porque teve um golo anulado na primeira parte a Breel Embolo. Depois, devido à expulsão de Vanderson, que limitou o Mónaco a jogar com dez elementos pela segunda jornada consecutiva.

Ainda antes do intervalo, pouco antes da expulsão, Embolo marcou mesmo e desta vez foi válido. Logo a seguir, Guessand empatou a partida para o Nice. Já na segunda parte, Laborde fez o 2-1 final, dez minutos depois de ter entrado.

O Mónaco, adversário do Benfica na Liga dos Campeões (defrontam-se a dia 27 de novembro), pode ver o Paris Saint-Germain distanciar-se no poleiro da Liga francesa. Ambos têm 20 pontos, mas os parisienses têm menos um jogo.

Antes, ao início da tarde, o Lyon empatou a duas bolas com o Auxerre. O grande herói da partida foi o avançado georgiano Mikautadze, que bisou. Noutro jogo, o Toulouse venceu o Montpellier por 3-0, fora de casa. Por fim, Diego Moreira foi titular no Estrasburgo e fez uma assistência diante do Nantes, num triunfo por 3-1.