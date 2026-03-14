França: Mónaco aproxima-se da zona Champions, Nice vence sem Gouveia
Monegascos vencem o Brest e equipa da Riviera bate o Angers
O Mónaco subiu, à condição, ao quinto lugar do campeonato francês, depois da vitória caseira deste sábado, diante do Brest (2-0), na 26.ª jornada.
Folarin Balogun abriu o marcador para os monegascos aos 19 minutos. Já no segundo tempo, Aleksandr Golovin (78m) apontou o segundo golo da equipa orientada por Sébastien Pocognoli.
Com este triunfo, os monegascos aproximam-se dos lugares de Champions, ao ultrapassarem o Rennes (que tem menos um jogo) e subirem ao quinto lugar, com 43 pontos. O Brest, por sua vez, mantém‑se no 10.º lugar, com 36 pontos.
Também este sábado, o Nice, com o português Tiago Gouveia como suplente não utilizado, foi até ao terreno do Angers vencer por 2-0, para ganhar fôlego na luta pela permanência.
Melvin Bard desfez o nulo aos 65 minutos e, já em tempo de descontos, Elye Wahi (90+6), que tinha assistido para o 1-0, ampliou a vantagem.
Com esta vitória, o Nice sobe ao 15.º posto, com 24 pontos, enquanto o Angers mantém os 32 pontos e ocupa a 11.ª posição.