O Mónaco, da Ligue 1, foi eliminado nos oitavos de final da Taça de França pelo Rouen. Depois de um empate a um golo no final dos 90 minutos, a equipa da terceira divisão francesa levou a melhor nas grandes penalidades por 6-5.

O conjunto do principado ainda esteve a vencer por 1-0, graças a um golo de grande penalidade de Balogun, aos 35 minutos. Contudo, em cima do intervalo, Bassin fez o 1-1, resultado que se manteve até ao final do encontro.

A partida seguiu então para os penáltis. Benzia foi o único a falhar pelo Rouen, enquanto Balogun e Akliouche desperdiçaram para o Mónaco, o que garantiu a passagem da equipa da terceira divisão francesa aos quartos de final da Taça de França.