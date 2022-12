O Mónaco venceu com reviravolta em casa do Auxerre (3-2), numa partida da 16.ª jornada da Ligue 1.

Com Gelson de início, os monegascos apanharam-se em desvantagem ao minuto 30. Niang, de penálti, deu vantagem à equipa da casa. A equipa de Philippe Clement conseguiu igualar em cima do apito para o intervalo por Ben Yedder, na cobrança de um penálti que puniu uma falta sobre Minamino.

Ao intervalo, Ben Yedder, Minamino e Matazo ficaram no balneário e deram os respetivos lugares a Fofana, Golovin e Eliesse Ben Seghir. Foi, precisamente, o jovem prodígio de 17 anos quem consumou a reviravolta do Mónaco com uma finalização precisa na área após um contra-ataque (58m).

O Auxerre não desistiu, foi à procura da igualdade e acabou por ser feliz - alcançou o 2-2 graças a um autogolo de Disasi, vice-campeão do Mundo pela França no Qatar. Porém, Ben Seghir ainda tinha um último truque guardado na manga e cinco minutos do final, fez o 3-2 com um belíssimo pontapé de fora da área.

Com esta vitória o Mónaco igualou à condição o Marselha com 30 pontos no quarto lugar. Por seu turno, o Auxerre 18.º com apenas 13 pontos.

Nos jogos que começaram às 14h00, o Ajaccio bateu o Angers por 1-0 enquanto Troyes e Nantes empataram sem golos.