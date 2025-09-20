França: Nantes de Luís Castro empata com golo nos descontos
Equipa orientada pelo técnico português conseguiu um ponto depois de estar a perder por dois golos
O Nantes, orientado pelo português Luís Castro, empatou (2-2) na receção ao Rennes com um golo nos instantes finais já depois de ter estado a perder por dois golos.
Com o português Anthony Lopes na baliza, o Rennes inaugurou o marcador aos 29 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Ludovic Blas. Estéban Lepaul, seis minutos depois, dilatou a vantagem para dois golos.
As equipas foram, portanto, para os balneários com o Nantes a perder por 2-0. A resposta dos orientados do treinador português surgiu tarde, mas a tempo de resgatar um ponto.
Junior Mwanga, aos 64m, fez o primeiro do Nantes, reduzindo a desvantagem para apenas um golo. Já nos descontos, Matthis Abline teve a oportunidade de empatar a partida, através de uma grande penalidade, mas não conseguiu concretizar.
Ora, quatro minutos depois, o empate seria mesmo restabelecido. Youssef El-Arabi, que saltou do banco nos minutos finais, fez o 2-2 aos 90+6m.
Assim, a equipa de Luís Castro conquistou mais um ponto na Liga francesa, assumindo para já a 13.ª posição, com quatro pontos. Já o Rennes é sexto, com oito pontos.