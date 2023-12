Os três primeiros classificados venceram todos nesta jornada da liga francesa.

Depois dos triunfos do Paris Saint-Germain e do Mónaco, o Nice conseguiu bater o Stade Reims por 2-1, este domingo.

Foi, todavia, uma vitória difícil e feliz, com o golo decisivo a surgir perto do final e com grande responsabilidade do guarda-redes visitante.

Só houve golos na segunda parte. O Nice adiantou-se aos 55 minutos, através do avançado Gaetan Laborde.

O Reims, que tem estado a fazer um belo campeonato, empatou aos 78 através do defesa marroquino Abdelhamid.

As duas equipas procuraram o triunfo na reta final, sendo mais feliz o Nice, que garantiu os três pontos com um golo do marfinense Jérémie Boga, aos 82 minutos.

Com este triunfo, a equipa de Francesco Farioli voltou ao segundo lugar, com 32 pontos, mais dois do que o Mónaco, menos quatro do que o PSG,

O Stade Reims é sexto, com 23.