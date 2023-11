O Nice continua a perseguir o Paris Saint-Germain, bicampeão francês, depois de vencer o Toulouse, este domingo, na jornada 13 da Ligue 1.

O nigeriano Teremas Moffi marcou o único golo da partida, aos 54 minutos. Com isso, a equipa do sul de França regressou às vitórias, depois do nulo no terreno do Montpellier, na jornada anterior.

A formação orientada pelo italiano Francesco Farioli chegou aos 29 pontos, menos um do que o PSG, que abriu a ronda com um triunfo sobre o Mónaco, por 5-2, na sexta-feira. Dessa forma, os monegascos perderam terreno, mantendo o terceiro lugar com 24 pontos.

A temporada surpreendente do Nice pode medir-se pelos números – para lá dos 29 pontos somados. Já leva dez jogos no campeonato sem sofrer golos, tendo sofrido apenas quatro, e ainda não perdeu na prova!

O Toulouse permanece no 15º lugar, o primeiro acima dos lugares de despromoção, com 12 pontos, mas ainda pode ser passado nesta jornada pelo Lorient.