Tiago Gouveia entrou nos últimos minutos na derrota do Nice, adversário de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa, em Metz (2-1), que somou o terceiro triunfo consecutivo na Liga francesa. Um penálti de Hein (53m) e o golo de Diallo (84m) responderam ao tento inicial de Cho, aos 35 minutos.

Em Estrasburgo, o ex-Benfica, Diego Moreira, assistiu para o primeiro dos dois golos com que Emanuel Emegha construiu o triunfo dos locais na receção ao Lille (2-0), que contou com o Félix Correia no onze inicial.

O triunfo permite ao Estrasburgo subir ao quarto lugar da Liga francesa, com 22 pontos, ultrapassando o adversário deste domingo, que mantém os 20 com que entrou na 12.ª jornada.

Também por 2-0, o Angers superou Auxerre, somando a segunda vitória consecutiva em casa na Ligue 1. Um autogolo de Akpa desfez o nulo aos 71 minutos, tendo Prosper Peter fechado o marcador perto do minuto 90.

Nota ainda para o empate entre Lorient e Toulouse (1-1), resultado feito pelos penáltis convertidos por Pagis (44m) e Sidibé (65m).

A ronda encerra com o Lyon-PSG, que tem início marcado para as 19h45 deste domingo.