França: Nice permite reviravolta, Félix Correia titular na derrota do Lille
Tiago Gouveia entrou perto do fim no desaire do Nice em Metz
Tiago Gouveia entrou perto do fim no desaire do Nice em Metz
Tiago Gouveia entrou nos últimos minutos na derrota do Nice, adversário de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa, em Metz (2-1), que somou o terceiro triunfo consecutivo na Liga francesa. Um penálti de Hein (53m) e o golo de Diallo (84m) responderam ao tento inicial de Cho, aos 35 minutos.
Em Estrasburgo, o ex-Benfica, Diego Moreira, assistiu para o primeiro dos dois golos com que Emanuel Emegha construiu o triunfo dos locais na receção ao Lille (2-0), que contou com o Félix Correia no onze inicial.
O triunfo permite ao Estrasburgo subir ao quarto lugar da Liga francesa, com 22 pontos, ultrapassando o adversário deste domingo, que mantém os 20 com que entrou na 12.ª jornada.
Também por 2-0, o Angers superou Auxerre, somando a segunda vitória consecutiva em casa na Ligue 1. Um autogolo de Akpa desfez o nulo aos 71 minutos, tendo Prosper Peter fechado o marcador perto do minuto 90.
Nota ainda para o empate entre Lorient e Toulouse (1-1), resultado feito pelos penáltis convertidos por Pagis (44m) e Sidibé (65m).
A ronda encerra com o Lyon-PSG, que tem início marcado para as 19h45 deste domingo.