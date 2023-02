Sorriu ao Nice o dérbi da Côte d’Azur, de que maneira: este domingo, a equipa orientada por Didier Digard venceu em casa do Mónaco por 3-0, em jogo da 25.ª jornada da Ligue 1.

A formação forasteira entrou com tudo e não deu qualquer hipótese aos da casa, com Terem Moffi em grande. O avançado nigeriano marcou os dois primeiros golos, aos 8 e 26 minutos, e assistiu Khephren Thuran para o 3-0 a dois minutos do intervalo.

Nos monegascos, Gelson Martins foi lançado nos minutos finais da segunda parte, e já não foi a tempo de alterar o rumo dos acontecimentos.

Com este resultado, o Nice sobe ao sétimo lugar, com 41 pontos. O Mónaco segue no terceiro lugar, em igualdade pontual com o Lens, quarto.