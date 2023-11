O Nice venceu este domingo o Rennes, por 2-0, em jogo relativo à 11.ª jornada da Liga francesa, e manteve a liderança da prova, assumida na sexta-feira, à condição, pelo Paris Saint-Germain.

A jogar em casa, o Nice, que é a única equipa da prova ainda perdeu na competição, inaugurou o marcador em cima do intervalo, com um golo do costa-marfinense Jérémie Boga, aos 45 minutos, e beneficiou de um autogolo de Steve Mandanda, aos 87 minutos, numa altura em que ambas as equipas jogavam com dez.

Na terceira posição, a dois pontos do líder, segue o Mónaco, que hoje se impôs, em casa, ao Brest por 2-0, com golos de Denis Zakari, aos 16 minutos, e de Golovin, aos 79,

No estádio Louis II, no Mónaco, o Brest, que é sexto, viu um golo anulado quando perdia por 1-0, e acabou por somar a terceira derrota consecutiva e o quinto jogo sem vencer.

O Reims venceu por 1-0 na visita ao Nantes, com um golo apontado pelo japonês Junya Ito, aos 75 minutos, e subiu ao quarto lugar da competição, por troca com o Lille, de Paulo Fonseca, que no sábado empatou sem golos com o Marselha.

Com o português Anthony Lopes na baliza, o Lyon empatou a um golo com o Metz, orientado pelo romeno László Bölöni, e continua na última posição da tabela, com quatro pontos, e ainda sem vitórias.

Na penúltima posição segue o Clermont, que empatou a zero na visita ao Estrasburgo, o 12.º classificado que somou o quinto jogo sem vencer, ao empatar sem golos na receção ao Clermont, penúltimo da classificação, num jogo em que viu um golo anulado por fora de jogo e ficou reduzido a 10 aos 76 minutos.

O Le Havre venceu por 2-1 no terreno do Toulouse e subiu ao sétimo lugar, em igualdade pontual (14) com o Nantes.