O Nantes de Luís Castro visitou o Nice na quarta jornada da Liga francesa. Com o português Anthony Lopes, que cumpriu o jogo 400 na Liga francesa, a titular do lado dos visitantes, o Nice resgatou uma vitória pela margem mínima (1-0).

Tiago Gouveia, ex-Benfica, entrou aos 75 minutos, fazendo assim a estreia com a camisola do clube francês.

Jeremie Boga (56m) fez o golo da formação da casa que acabaria por selar os três pontos. Com este resultado, o Nice regressou às vitórias, enquanto que o Nantes perde depois de ter vencido na última jornada.

O Nice ascende provisoriamente ao nono posto. O Nantes, por sua vez, fica, também à condição, no 13.º lugar.

No outro jogo desta jornada, o Monaco deslocou-se ao terreno do Auxerre para vencer também pela margem mínima (2-1). O japonês Minamino abriu o marcador para os monegascos perto do fim da primeira parte (45+2m).

Mohammed Salisu, defesa ganês, marcou um autogolo aos 73 minutos, restabelecendo o empate na partida. Já nos instantes finais da partida, Ilenikhena, de apenas 19 anos, acabou por dar a vitória ao Monaco (2-1).

Com este triunfo, os monegascos igualam o Lyon de Paulo Fonseca e o PSG, que ainda não jogaram nesta ronda, na liderança da tabela. Já o Auxerre assume a 15.ª posição.