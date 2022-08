Nuno Tavares foi eleito por boa parte da imprensa o melhor em campo na vitória do Marselha por 4-1, na primeira jornada da Liga Francesa, e há mesmo quem fale de uma estreia de sonho. Ora as estatísticas corroboram a ideia de uma grande exibição do internacional sub-21 português.

Para além do grande golo que marcou, Nuno Tavares tocou 95 vezes na bola e efeturou 50 passes, 41 dos quais (ou seja, 82 por cento) foram bem feitos. Efetuou quatro cruzamentos, lançou seis bolas longas (quatro das quais com sucesso) e criou duas grandes oportunidades de golo.

Driblou três vezes adversários, em cinco tentativas, ganhou sete dos 12 duelos disputados no solo e dois dos cinco duelos disputados no ar. Ainda efetuou três tackles, duas interceções, quatro alívios.

O belo golo de Nuno Tavares: