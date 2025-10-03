Internacional
França: Paris FC resolve jogo com o Lorient em meia hora
Duelo entre recém-promovidos à Ligue 1 sorri aos parisienses
Dois jogos depois, o Paris FC voltou aos triunfos na Liga francesa, tendo derrotado o Lorient, por 2-0, na abertura da sétima jornada da prova.
Com o ex-FC Porto, Otávio, em bom plano no eixo defensivo, os parisienses resolveram a questão na primeira meia hora com os tentos de Ilan Kebbal Jean-Philippe Krasso, que viu um golo ser-lhe anulado ao minuto 4 por fora de jogo.
O triunfo permite ao Paris FC colar-se, à condição, a Lens e Lille, que ainda não jogaram nesta jornada. O trio soma 10 pontos, mais três do que o Lorient.
