Tal como acontece com os jogadores, o PSG também liderada destacado o ranking dos treinadores mais bem pagos da Liga francesa, com Luís Enrique a receber, em valores mensais brutos, quase o triplo do que o segundo nome da lista.

Paulo Fonseca, do Lyon, o único português por esta altura a treinar na Ligue 1, surge igualmente numa posição de destaque numa tabela elaborada pelo jornal L’Équipe.

GALERIA: OS TREINADORES MAIS BEM PAGOS DA LIGUE 1

Comprovando, ainda assim, que o dinheiro nem sempre é tudo na vida, Pierre Sage, que comanda o Lens numa corrida taco a taco com o PSG pelo título de campeão francês, surge numa posição modesta neste ranking, ao lado de treinadores de equipas que lutam pela manutenção.