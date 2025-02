Jogo louco em Marselha, com a equipa da casa, que venceu por 3-2, a estragar a estreia de Paulo Fonseca no Lyon. Os cinco golos do encontro, referente à 20.ª jornada da Liga francesa, surgiram após o intervalo.

Aos 53 minutos, um passe açucarado de Cherki isolou Tolisso, que bateu Rulli e inaugurou o marcador. Na resposta, Greenwood e Rabiot, entre os minutos 61 e 64, operaram a reviravolta pelos marselheses.

Uma grande penalidade convertida por Alexandre Lacazette devolveu esperança a Paulo Fonseca em ter uma estreia positiva no comando do Lyon, mas Luís Henrique, a cinco minutos do 90, garantiu o triunfo ao Marselha, com uma finalização ao segundo poste.

O Marselha segue na segunda posição da Ligue 1, com 40 pontos, menos dez do que o comandante PSG. Por seu turno, o Lyon é sétimo, fora da zona europeia, com 30 pontos.