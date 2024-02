Depois de derrotas contra Lyon, na Taça, e PSG na Ligue 1, o Lille voltou aos triunfos na receção ao Le Havre (3-0).



Jonathan David foi a grande figura deste encontro da 22.ª jornada. O internacional canadiano anotou os três golos da equipa de Paulo Fonseca que voltou a apostar em Tiago Santos de início. O avançado abriu o marcador numa jogada de insistência aos 14 minutos e em cima do apito para intervalo, assinou o segundo golo da partida servido por Angel Gomes.



No arranque da segunda parte David chegou ao hat-trick na recarga a um penálti que ele próprio havia desperdiçado. Com esta vitória, o Lille alcançou o Mónaco provisoriamente no terceiro lugar da Ligue 1 enquanto o Le Havre é 12.º colocado.



Classificação da Ligue 1