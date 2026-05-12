As forças de autoridade municipais de Paris impediram o PSG de organizar uma festa no seu estádio, na noite do próximo domingo, pela conquista do pentacampeonato francês, o 14.º da sua história, que está muito perto de garantir.

A equipa onde jogam os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos pode sagrar-se campeã já na quarta-feira [basta não perder frente ao Lens], mas pretendia organizar uma celebração no Parque dos Príncipes após o último jogo da Liga, que vai disputar na casa do vizinho Paris FC, no domingo.

Neste caso, vizinho é mesmo o termo correto a utilizar aqui. É que os estádios das duas equipas estão separados por apenas uma rua, o que, no entender dos responsáveis do PSG, facilitaria a logística das festividades.

Porém, como o final do dérbi está previsto para perto das 23h00 locais, a polícia municipal parisiense recusou o pedido do PSG, segunda avança o jornal L’Équipe.

Com dois jogos por realizar, o PSG tem seis pontos de avanço e uma diferença de 15 golos para o segundo classificado Lens, pelo que só uma hecatombe o impediria de conquistar o campeonato esta temporada.