O jogo entre o Marselha e o Lyon, que deveria ter sido jogado a 29 de outubro, mas foi adiado por causa da violência dos adeptos no exterior do estádio, vai realizar-se esta noite.

Ao contrário do que pretendia o Lyon – que ficou insatisfeito por não haver medidas disciplinares contra o clube adversário – a partida vai realizar-se no Vélodrome e com público nas bancadas.

Um clássico OM – OL é sempre um jogo de risco e, para evitar novos problemas, o presidente do Marselha dirigiu uma mensagem aos adeptos do clube.

Pablo Longoria (que chegou a receber ameaças de morte por parte dos sócios, no início da época) afirma que a violência «não tem lugar, dentro ou fora dos estádios» e lembra que «o futebol deve ser uma festa para todos os verdadeiros apaixonados por este desporto fantástico».

O dirigente espanhol pede aos marselheses que continuam a apoiar a equipa, mostrando «o rosto dos verdadeiros adeptos do OM».