As críticas contundentes feitas ao trabalho da equipa de arbitragem no jogo com o Auxerre, para o campeonato, valeram um pesado castigo ao presidente do Marselha, Pablo Longoria, que foi suspenso por 15 jogos pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional francesa.

Em declarações à DAZN após o encontro com o Auxerre, que o Marselha perdeu por 3-0, Longoria falou numa «autêntica corrupção» e considerou a Ligue 1 «um campeonato de merda».

Poucas horas depois, o dirigente acabaria por pedir desculpa pelas polémicas declarações, admitindo ter sido «inadequada» a forma como se expressou.

A contrição de pouco valeu na hora de se decidir o castigo a aplicar a Pablo Longoria, que ficará afastado de «qualquer função oficial» e sem acesso à áreas como o banco de suplentes ou os balneários por um período de 15 jogos.

A pesada sanção é explicada pelas «declarações insultantes e pelo comportamento» tido pelo dirigente do Marselha após o jogo com o Auxerre, que no entender do presidente da comissão disciplinar da Liga gaulesa, Sebastien Deneux, «prejudicam a imagem do futebol».

Fabrizio Ravanelli, conselheiro para o futebol no Marselha, foi igualmente suspenso pelo comportamento na partida com o Auxerre, mas por “apenas” três encontros.