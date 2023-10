O Mónaco sofreu, mas bateu o Metz (2-1) e recuperou o comando da liga francesa.

A equipa monegasca entrou na nona jornada no comando da Ligue 1, mas foi ultrapassada no sábado pelo Nice, que bateu o Marselha, e pelo PSG, que ganhou ao Estrasburgo.

Sem margem para errar, se quisesse continuar no topo da tabela, o Mónaco até entrou no jogo com o pé esquerdo. Ou melhor, com o pé direito… de Lamine Camara. O jovem internacional senegalês marcou um golo de sonho, antes da linha do meio-campo, logo aos quatro minutos. Um momento de inspiração a colocar a equipa de Laszlo Boloni na frente do marcador.

A equipa do principado demorou a recompor-se, mas chegou á igualdade aos 42 minutos, com um belo golo de Aleksandr Golovin.

Conseguindo o empate antes do intervalo, o Mónaco lançou-se à procura da vitória no segundo tempo e chegou à vantagem com mais um golo de Golovin. A classe do russo foi a chave para a vitória.

A classe do russo e a cara do suíço! O guarda-redes Phillip Kohn evitou o segundo do Metz defendendo com o rosto o remate do haitiano Danley Jean-Jacques. Levou a melhor no um para – ainda que isso lhe possa ter deixado uma marca na face…

O Mónaco lidera com 20 pontos, mais um que o Nice e mais dois que o campeão PSG. Já o Metz vai em quatro derrotas seguidas e é antepenúltimo com oito pontos, só tendo atrás de si as equipas que fecham a jornada: Lyon e Clermont.