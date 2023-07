Despromovido ao terceiro escalão de França por não conseguir garantir as verbas necessárias para competir na Ligue 2, os problemas do Sochaux podem não ficar por aqui, já que nem a participação no National 1 parece um dado aquirido.

Em comunicado, o histórico clube francês lamenta a dor causada a adeptos e a todos os seus colaboradores, garantindo que está a trabalhar no sentido de apresentar um orçamento que lhe permita participar nas competições na próxima época.

Os problemas do Sochaux são um efeito colateral da crise do Grupo Nenking, proprietário do clube, consequência da deterioração do mercado imobiliário na China no segundo trimestre de 2023, o que impede a companhia de injetar mais dinheiro.